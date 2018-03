AC/DC começa turnê mundial em outubro ANAHEIM, Califórnia (Billboard) - A banda AC/DC vai iniciar em outubro uma turnê mundial prevista para durar 18 meses, disse o empresário da banda. Será a primeira turnê do grupo desde 2001. Rob Light, sócio administrativo da agência Creative Artists, fez o anúncio na segunda-feira, mas não revelou mais detalhes da turnê. Os shows irão divulgar o álbum da banda anglo-australiana a ser lançado em breve e que será vendido exclusivamente nas lojas Wal-Mart. Um single do álbum deve chegar às rádios em agosto. O AC/DC lançou seu último álbum, "Stiff Upper Lip", em 2000, acompanhado de uma turnê que durou um ano e no qual a banda percorreu 17 países. Além do AC/DC, outros grupos e artistas que vão iniciar turnês no futuro próximo, segundo Light, incluem Eric Clapton, Stevie Wonder, Mariah Carey, Christina Aguilera, Depeche Mode, Shakira, Green Day, Kid Rock, Usher, Robin Williams, Mylie Cyrus, Slipknot, John Mayer, Keith Urban e Tim McGraw. "Estamos com uma idéia ótima de levar o Kiss a fazer uma turnê por grandes arenas", observou o empresário. (Por Mitchell Peters)