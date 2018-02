AC/DC anuncia novo disco e confirma saída de Malcolm Young

Malcolm Young está fora do AC/DC. O guitarrista que se afastou do grupo em abril para tratar problemas de saúde deixa definitivamente o grupo, informou a banda em seu site oficial. Young, de 61 anos, foi um dos fundadores do conjunto há mais de 40 anos. O músico foi substituído pelo sobrinho Stevie Young, que gravou todas as guitarras do novo álbum da banda.

Rock or Bust, o 17° da carreira do AC/DC, será lançado em 1° de dezembro. Com produção de Brendan O’Brien, o trabalho sucede Black Ice, de 2008. O disco alcançou o topo das paradas em mais de 30 países. Uma faixa do álbum, Play Ball, será apresentada no próximo sábado, 27 de setembro, durante jogo da Liga de Beisebol americana.

Cinco clássicos memoráveis do AC/DC:

Hells Bells

Thunderstruck

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let there be rock