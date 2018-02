Acampamento com estrelas do rock vai fixar-se em Las Vegas

A partir de outubro os roqueiros aspirantes que sonharam em tocar com seus heróis musicais podem se inscrever para os cursos do acampamento no hotel casino MGM Grand. Os próximos acampamentos contarão com lendas do rock como Roger Daltrey, Jack Bruce, Alice Cooper, Dave Navarro, Sammy Hagar, Gene Simmons e Vince Neil.

O fundador, David Fishof, ex-gerente e produtor de turnês de Ringo Starr e The Monkees, disse que estava procurando um local permanente por algum tempo para lidar com a demanda crescente.

"Fica maior a cada ano", afirmou Fishof. Ele estima que, desde o seu início, mais de 7.000 aspirantes a estrelas de rock participaram dos acampamentos, que foram realizados seis vezes por ano em vários locais, incluindo Nova York, Filadélfia e Londres.

Os preços variam, mas um acampamento de cinco dias com uma estrela como Simmons custa cerca de 9.500 dólares, incluindo alojamento em hotel e refeições, instrumentos e uma apresentação no MGM Grand Hotel.

Fishof disse que os acampamentos atraem pessoas de todos os tipos.

"Nós recebemos mães, adolescentes de 15 anos, altos executivos e fãs de música de todo o país, e o denominador comum é o amor pela música -- e muitos deles continuam voltando, eles gostam tanto da experiência", contou ele.

Agora, os fiéis terão um santuário permanente para cultuar.

A instalação de 930 metros quadrados, em Las Vegas, também irá oferecer um pacote "Rock Star por um dia" para os visitantes da cidade, que consiste em uma jam session de duas a três horas com músicos famosos.

"O que eu amo sobre o acampamento Rock 'n' Roll Fantasy é observar essas pessoas aprendendo tanto em tão curto espaço de tempo e se divertindo", declarou Roger Daltrey, do The Who, que aparecerá no novo acampamento em janeiro de 2013, em um comunicado.

Simmons, do KISS, vai inaugurar as novas instalações em Vegas sendo a atração principal do acampamento de 10 a 14 de outubro, junto com convidados especiais de rock, incluindo Vince Neil (Mötley Crüe), Sebastian Bach (Skid Row) e Zakk Wylde (guitarrista de Ozzy Osbourne, Black Label Society).

Outros acampamentos estão programados durante toda a temporada 2012-2013. A atração principal do acampamento de 7 a 11 de novembro será Warren Haynes (The Allman Brothers) e Jack Bruce (Cream) como uma "saudação ao blues". Daltrey será o destaque do acampamento de 23 a 27 de janeiro, com Dave Navarro (Jane's Addiction). Alice Cooper será a atração principal do acampamento de 14 a 18 de fevereiro e Sammy Hagar, de 6 a 10 de março.

(Created by Pedro Fonseca)