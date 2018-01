Abertura da Virada Cultural no Anhembi tem pouco público

Com um atraso de quase duas horas, os portões do Anhembi abriram às 17h45 para permitir a entrada das centenas de pessoas que aguardavam numa fila no pouco simpático entorno do sambódromo.

O local recebe a abertura da Virada Cultural 2017 em São Paulo. Seguranças revistavam os fãs antes da entrada.

O show de Daniela Mercury estava marcado para 18h, mas até 18h15 não havia iniciado. O público no Anhembi, na zona norte de São Paulo ainda é bastante tímido, muito menor do que a que estamos acostumados nas Viradas.

Dentro do sambódromo há uma estrutura de pequeno festival: barraquinhas de comida e bebida estão montadas, e há até a "ativação de marca" comum de eventos como o Rock in Rio, por exemplo. A logo de um banco privado aparece em vários lugares, inclusive numa espécie de balão distribuído aos fãs que aguardam o início do show.

Até agora não houve nenhuma manifestação política.