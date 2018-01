Abertas inscrições para curso sobre história de compositores Estão abertas as inscrições para o curso A História da Música através de Seus Mestres, que será dado pelo professor Lauro Machado Coelho, no Espaço Cultural Augôsto Augusta. A idéia é tomar o estudo dos grandes nomes de cada período como porta de entrada para o conhecimento da época em que viveram e produziram, e de suas características estilísticas. Tudo isso em um contexto prático, apoiado em exemplos em áudio e vídeo, visando a dar uma idéia clara dos estilos de época, da evolução dos gêneros e das formas musicais. Mais informações pelo tel. (11) 3082- 1830 ou no site.