Abertas inscrições para curso de cenografia para ópera O Centro Tom Jobim e o Instituto Tomie Ohtake abrem vagas para o curso de cenografia para montagem de ópera com Alexandre Thallinger. O curso propõe aos alunos que montem o cenário para Albert Herring, de Benjamin Britten, que estréia em dezembro no Teatro São Pedro. O curso tem duração de quatro meses no Instituto. Mais inf. pelo tel. (11) 2245-1906.