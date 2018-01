Abertas as inscrições para o Festival Latino de Música Os organizadores do primeiro Equinoccio Latin Awards de Música anunciaram que já estão abertas as inscrições para o festival inédito no qual participarão mais de mil cantores e compositores da América Latina. A seleção dos competidores será organizada em cada país a partir de março e a final entre os vencedores nacionais será Guayaquil, no Equador, em fins de 2007. O concurso oferecerá ao ganhador a possibilidade de ser promovido no mercado latino dos Estados Unidos já que gravará um CD e um DVD nos estúdios de Lobo Recording Corporation de Nova York, que lançou artistas como Thalia, Jeniffer López e outras celebridades latinas. A música inscrita no concurso deve ser inédita e interpretada por um artista desconhecido no mercado internacional já que a finalidade é descobrir novos talentos latinos. As regras e a inscrição para os competidores estão disponíveis no endereço eletrônico www.equinocciolasa.com, informaram os organizadores. Entre os gêneros musicais aceitos no concurso estão o pop, rock, hip-hop, balada, salsa e música folclórica do país participante, como o tango argentino e o samba brasileiro, por exemplo. Os países participantes são Equador, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil e Bolívia, que deverão realizar seus respectivos concursos nacionais para eleger o representante que irá à final de Equinoccio Latin Awards of South America em Guayaquil.