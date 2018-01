ABBA voltará para 'nova experiência digital' em 2017

NOVA YORK - Os integrantes da famosa banda pop sueca ABBA anunciaram nesta quarta-feira, 26, sem dar muitos detalhes, de que vão se reunir para realizar um novo projeto para o próximo ano. Os membros do grupo contaram que trabalham com a Universal Music Group e com o produtor Simon Fuller (do programa American Idol e das Spice Girls) para "criar uma experiência original de entretenimento que vai fazer os fãs de ABBA e as novas gerações ouvir e ver a banda de uma maneira inimaginável".

O ABBA é formado por Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Bjoern Ulvaeus e Anni-Frid Lyngstad. Os músicos formaram o grupo em 1972 em Estocolmo e fizeram sua última apresentação há 35 anos. Em janeiro deste ano, os quatro integrantes do ABBA fizeram uma apresentação rara na abertura de um restaurante na capital sueca inspirado no musical Mamma Mia!.