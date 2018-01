Abba vai lançar nova versão de último álbum com faixa inédita

O grupo pop sueco Abba vai lançar uma nova versão de seu último álbum, acrescentando uma faixa inédita pela primeira vez desde 1994, anunciou o site do grupo nesta quarta-feira.

O Abba permanece uma das bandas mais populares do mundo, e a música do grupo ganhou novo impulso com a peça e o filme "Mamma Mia". O site da banda disse que uma edição de luxo do álbum final "The Visitors" será lançada em abril.

Para os fãs do Abba, a inclusão mais sensacional do pacote será a faixa por enquanto inédita From A Twinkling Star To A Passing Angel (demos)", disse um comunicado.

"Esta é a primeira vez desde o box Thank You For The Music, de 1994, que o Abba abriu as portas para lançar música anteriormente não ouvida do auge do grupo", acrescentou.

O lançamento também contará com seleções bônus junto com um DVD de material raro e inédito dos arquivos.

O álbum The Visitors foi lançado originalmente em 1981.

Formado por Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Benny Andersson e Bjorn Ulvaeus, o Abba emplacou uma série de sucessos nos anos 1970 e 1980.