ABBA relança último álbum de estúdio

O quarteto sueco ABBA relançou nesta terça-feira seu oitavo e último disco de estúdio, The visitors, num formato de luxo que incluiu um DVD e a primeira canção inédita do grupo em quase 20 anos.

The visitors deluxe edition tem músicas como One of us, Head over heels, When all is said and done, além de Slipping through my fingers, que faz parte do musical Mamma mia!.

Mas além delas, também foi incluída a primeira canção inédita do quarteto desde 1994, From a twinkling star to a passing angel.

O DVD que acompanha o lançamento tem os videoclipes de Two for the price of one, Slipping through my fingers, When all is said and Done, assim como algumas das apresentações do Abba e raridades como as campanhas publicitárias que promoveram o disco no Reino Unido e na Austrália.

Quase 30 anos após a separação do quarteto, o grupo ingressou em 2009 no Salão da Fama do Rock and Roll dos Estados Unidos, após vender 400 milhões de discos e se transformar numa das bandas mais bem-sucedidas da história.