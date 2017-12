ABBA festeja 40 anos de sucesso perto de Waterloo, em Londres

Dois dos quatro membros da banda, que fez dos macacões de lantejoulas e grandes botas a sua marca, participaram da festa no museu da moda de Londres, na segunda-feira à noite, marcando quatro décadas desde que a melodia cativante venceu o Festival Eurovision da Canção, em abril de 1974, e projetou-os no cenário internacional.

Bjorn Ulvaeus, que escreveu muitas das canções do grupo ABBA, com o cofundador Benny Andersson, disse que ficou surpreso com o surgimento e ascensão do ABBA, mesmo depois que o grupo se desfez em 1983.

A banda não só sobreviveu com seu catálogo de discos, mas também com o longo sucesso do filme "Mamma Mia", baseado no musical, e o mais recente lançamento, o "ABBA - o Livro Oficial de Fotos", colocado no mercado no mês passado.

"Aconteceu durante um longo período de tempo", disse Ulvaeus à Reuters durante o evento de Londres, acrescentando que o sucesso não surgiu facilmente.

"Quero dizer, nós não tínhamos um sucesso após outro sucesso e outro sucesso. Nós tivemos um sucesso e, em seguida, escrevemos outra canção, gravamos, foi assim. Hoje, parece que tudo aconteceu ao mesmo tempo, mas não foi assim."

(Reportagem de Rollo Ross)