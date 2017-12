Abba entrará para o Hall da Fama do Rock

O grupo sueco Abba passará a fazer parte em março próximo, junto a outros artistas, do Hall da Fama do Rock and Roll nos Estados Unidos.

Junto ao grupo, que era formado por Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad, também entrarão no hall da fama as bandas britânicas Genesis e The Hollies, o grupo americano The Stooges e o cantor de reggae jamaicano Jimmy Cliff.

"A nova promoção ao Hall da Fama do Rock and Roll representa grandes artistas de diferentes gêneros que definem o amplo espectro e a história do rock, assim como a pessoas que contribuíram enormemente para isso", disse hoje o presidente da entidade, Joel Peresman.

Os responsáveis pelo hall da fama destacaram em comunicado a importância do Abba, "um dos grupos que mais vendeu na história da música pop" e responsável por colocar a Suécia "no mapa mundial do rock".

"Se separaram em 1982, mas os álbuns de homenagem ao grupo e o sucesso do musical Mamma Mia os mantém permanentemente expostos", acrescenta a nota do hall da fama, onde estão nomes como Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, James Brown, Bob Dylan, The Clash, Queen e U2.

Um painel de mais de 500 pessoas do mundo da música foi encarregado de escolher os cinco nomes que serão proclamados como membros do salão em uma festa no próximo dia 15 de março no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York.