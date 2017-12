ABBA e os Stooges entrarão para o Hall da Fama do Rock and Roll

A banda britânica Genesis, o superstar do reggae Jimmy Cliff, os roqueiros The Stooges, e The Hollies, também estão entre as lendas que serão convocadas para o Hall da Fama do Rock and Roll durante a cerimônia no dia 15 de março em Nova York.

Os novos membros "representam uma grande gama de artistas que definem o amplo espectro e a história do rock and roll", disse o presidente fundador da Hall da Fama do Rock and Roll, Joel Peresman, em uma declaração.

Os artistas foram escolhidos por mais de 500 eleitores da Fundação do Hall da Fama. Artistas se tornam elegíveis 25 anos após suas primeiras gravações serem lançadas.

O ABBA se tornou um dos grupos que mais vendeu na história do pop, com as canções "Money, Money, Money" e "Winner Takes it All". Os quatro membros do grupo se separaram em 1982 mas promoveram uma retomada com o musical "Mamma Mia!" nas telas e nos palcos, baseado em muitos de seus maiores sucessos.

O jamaicano Jimmy Cliff é reconhecido por introduzir o reggae ao público mundial com seu álbum de 1972 e o filme "The Harder They Come".

O grupo britânico The Hollies produziu mais de 20 sucessos nas paradas britânicas nos anos 1960 e 1970, inclusive "He Ain't Heavy, He's My Brother".

O The Stooges, também conhecidos como Iggy and the Stooges, por trás do vocalista Iggy Pop, conquistou seu espaço graças a fama conquistada no fim dos anos 1960 e início dos 1970, e foram muito reconhecidos por influenciarem o punk rock, rock alternativo, e o rock pesado.

Eles se desmembraram em 1974 mas se reconstituíram em 2003. O guitarrista e membro fundador, Ron Asheton, 60 anos, foi encontrado morto em sua casa em Michigan em janeiro.

O Genesis começou como uma banda de rock arte na Inglaterra no fim dos anos 1960. O escandaloso vocalista Peter Gabriel deixou a banda para uma carreira solo em 1975, mas a fama e a reputação do grupo cresceram com a chegada do baterista Phil Collins à liderança da banda.