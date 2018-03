'A Whiter Shade of Pale', a mais tocada do Reino Unido

A música A Whiter Shade of Pale, da banda britânica Procol Harum, é a mais reproduzida em espaços públicos do Reino Unido nos últimos 75 anos, segundo a organização PPL, responsável por arrecadar dinheiro por direitos autorais de compositores e cantores. A canção esteve durante seis semanas no topo da lista dos "singles" mais escutados desde 1967.

Depois de A Whiter Shade of Pale está Bohemian Rhapsody, do Queen, e a terceira posição ficou para All I Have to Do Is Dream, do grupo The Everly Brothers. A PPL publicou lista com 75 canções mais reproduzidas em locais como supermercados e elevadores.