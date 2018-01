A volta turbinada do clássico <i>Furacão Elis</i> Desde a primeira edição, lançada em 1985, o livro Furacão Elis ganha mais acabamento. ?Nestes 22 anos, algumas personalidades que me contaram histórias resolveram publicar seus livros com mais detalhes; além disso, aproveitei para acrescentar depoimentos que faltaram nas primeiras versões?, conta a jornalista Regina Echeverria, autora da mais completa e tocante biografia de Elis Regina. Agora com o selo da Ediouro e recheado com mais fotos, o livro será lançado na noite desta terça-feira, 27, na Casa das Rosas. Regina acompanhou intimamente os últimos anos de Elis, até sua morte, em 1982. Tamanha proximidade a autorizou a escrever com um carinho insuspeito, que em nada ofuscou o rigor de sua escrita - alguns entrevistados não gostaram de ver suas confissões reveladas, mas ninguém contestou a versão divulgada. ?Regina e Elis se conheciam e se gostavam. Ninguém sairá deste livro ileso ao sentimento de paixão?, reconhece acertadamente Nirlando Beirão, no texto de introdução. ?Nesta edição, aproveitei para corrigir duas falhas?, conta Regina. A primeira foi acrescentar boas histórias contadas por Jair Rodrigues - a urgência da primeira edição impediu incluir tal depoimento. E a outra foi rechear a narrativa com histórias do produtor Fernando Faro, que esteve com a cantora em seu último show. Regina aproveitou ainda para detalhar momentos delicados, como o encontro entre Elis e Gal Costa, em um especial de TV. Gal estranhava que Elis não a olhava nos olhos, mesmo cantando juntas. ?Elis contou depois que estava tímida diante da Gal e, se a mirasse diretamente, não conseguiria cantar?, conta a escritora que organizou, ainda, no fim do volume, toda a discografia e os recentes DVDs sobre Elis Regina. Um delicado tributo à mulher que ainda emociona gerações. Furacão Elis. De Regina Echeverria. Ediouro. 248 págs. R$ 39,90. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, 3285-6986. Hoje, 19 horas