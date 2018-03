A volta dos bons e velhos Chili Peppers

O Red Hot Chili Peppers mudou. Não foi só o bigode de Anthony Kiedis que cresceu, claro, mas os californianos passam longe daquele som pesado que colocou a banda no patamar mais alto da música no início da década de 90. Apesar da metamorfose sonora, Kiedis, Flea, Chad e o recém-chegado Josh, mostraram na noite de quarta-feira, 21, na Arena Anhembi, zona norte de São Paulo, que, com boas baladas e uma pitada de clássicos, podem, sim, resgatar as origens do bom e velho Red Hot Chili Peppers.

Nem o mau tempo que pairava sobre a cidade de São Paulo foi capaz de desanimar as 30 mil pessoas que compareceram à Arena Anhembi. Com 20 minutos de atraso e uma apresentação sonolenta da banda inglesa Foals, os fãs do Red Hot estavam impacientes para rever o quarteto. A última passagem do grupo pela capital paulista foi em 2002, com a turnê By the Way.

"Oi, tudo bom?", perguntou Kiedis assim que as luzes se apagaram e a música Monarchy of Roses, faixa que abre o novo álbum I'm With You (2011), começou. Essa foi uma das poucas vezes no show que o vocalista do Red Hot interagiu com o público. Se Kiedis, no entanto, peca na interação, toda a energia do frontman é direcionada à sua voz potente e, de quebra, às suas inúmeras piruetas desconcertantes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se a desconhecida Monarchy of Roses não impactou tanto o público, a enérgica Can't Stop, do disco By the Way (2002), tratou de acordar a plateia e mostrar as verdadeiras intenções do quarteto americano na noite. "Hello, Brasil, nós temos muita sorte de estarmos aqui hoje, recebendo a energia de vocês", disse Flea. "É um grande prazer estar de volta", concluiu.

Sem muito tempo para digerir as falas do baixista, a banda emendou logo outro clássico: Scar Tissue, para a surpresa do público, já que a canção não estava no setlist do show realizado na Argentina, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, no último domingo.

Prova de fogo para os solos de Josh Klinghoffer, que substitiu o ex-guitarrista John Frusciante. Josh era músico de apoio do Red Hot Chili Peppers e assumiu a guitarra com a saída definitiva de Frusciante. Os fãs, ainda desconfiados com Josh, porém vibraram com cada acorde distorcido da canção. "Obrigado e obrigado, é tudo que sei dizer", brincou Kiedis.

O som do Red Hot pode até ter mudado, mas a habilidade nata de Flea com as quatro cordas do baixo permanece intacta. Combinação mais que perfeita para Otherside, outra balada da noite, do álbum Californication (1999).

Com o repertório de baladas praticamente esgotado, sobrou ao Red Hot Chili Peppers usar e abusar dos clássicos do final da década de 80 e começo dos anos 90. Foi o que fizeram. Apesar de grande parte do público aparentar ter menos de 20 anos, os sucessos da época foram cantados em coro: Higher Ground (cover de Stevie Wonder), do CD Mother's Milk (1989) e a melancólica Under The Bridge, que Klinghoffer conseguiu errar diga-se de passagem, do disco Blood Sugar Sex Magik (1991) deixaram suas marcas.

Californication e By the Way trataram de fechar o espetáculo em grande estilo antes do bis, que contou com a pesada Parallel Universe e o hit Give It Away, tão aguardado por todos. A apresentação em São Paulo teve ainda o auxílio do brasileiro Mauro Refosco nos teclados e na percussão.

Os Peppers, sem dúvida, mudaram drasticamente sua sonoridade, mas a essência do grupo continua sendo a daqueles garotos nus de quase três décadas atrás, que tocavam com meias escondendo os pênis.

Setlist do show:

Monarchy of Roses

Can't Stop

Tell Me Baby

Scar Tissue

Look Around

Otherside

Factory of Faith

Throw Away Your Television

Don't Forget Me

Me & My Friends

Dani California

Right on Time

Did I Let You Know

Higher Ground

Californication

By the Way

Bis

Dance, Dance, Dance

Parallel Universe

Give It Away

Texto atualizado às 04h20