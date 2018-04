A vida nada fácil de Britney Spears em 'For the Record'

O que poderia ser uma celebração à volta de Britney Spears acabou se transformando em um muro de lamentações ao estrelato. Antes de as câmera do diretor Phil Griffin começarem a funcionar - e às véspera de aparecer no Video Music Awards 2008, em setembro, após um show desastroso no mesmo evento, no ano anterior -, Britney ainda carregava nas costas a culpa de ter mergulhado em um mar de escândalos. A amizade com Paris Hilton, as fotos sem calcinha, o fim do casamento, o cabelo raspado... A vida de Britney tinha virado um inferno.

"Quis fazer o filme porque senti que não estava sendo vista do jeito que deveria. Muitas coisas faladas sobre mim são mentiras. Não que eu me importe, mas quero mostrar a minha versão dos fatos", fala a popstar logo no início do filme. "Você sabia que a sua vida é muito estranha?", pergunta o diretor. "Estranha? Como assim?", responde a cantora. Os 60 minutos seguintes não tiram a razão do cineasta. Britney é uma vítima de seu próprio sucesso.

A menina que começou a carreira ainda adolescente no Disney Channel e estourou em 1999 com ...Baby One More Time cansou da vida de celebridade. "Enquanto as pessoas são seguidas por 5 paparazzi eu sou seguida por 50", reclama. Uma câmera a mais, a de Griffin, segue Britney por 60 dias. No período, além de fazer a rápida aparição no VMA, da MTV, um ano após o fiasco do show ao vivo em 2007 - quando foi tachada de gorda e sem talento -, Britney grava clipes do álbum Circus. "Não é sempre que a gente está 100%", lembra de 2007.

Na uma hora de duração de For the Record, Britney é acompanhada de seguranças, promotores, empresário, assistente e coreógrafo. Seu pai também está do lado, sempre levando a menina à loucura. Há uma passagem em que a cantora o imita para toda sua equipe, ironizando seus piores defeitos. O pai sai da sala e reclama de como é tratado pela filha. A diva tenta provar que o longa não é um atestado de sua volta ao estrelato. Entretanto, o álbum Circus, lançado dois dias após o início das filmagens, estreou no número 1 na parada da Billboard e recebeu uma tonelada de elogios pelo mundo.

Tão excitante quanto a sua reviravolta é a perseguição dos fotógrafos. "Queria ter um dia normal na vida. Minha irmã consegue sair com o filho e ir ao supermercado, eu não", chora Britney. Nas lojas, em sua casa, nos bares, nos ensaios, há sempre um batalhão perseguindo a cantora. No filme, ela ainda fala de episódios de sua época de crise, como quando raspou o cabelo. Não deixa de comentar sobre o ex-marido, Kevin Federline, chora ao expressar seu amor pelos filhos e ainda tenta marcar um encontro com um dançarino sem que as câmeras a flagrem. Após assistir ao documentário, duvido que você queira ter a vida dela.

DVD ‘For the Record’ - Coqueiro Verde -Preço: R$ 29,90

Documentário acompanha a Britney por 60 dias durante o lançamento do álbum ‘Circus’