A sempre polêmica Lindsay Lohan chega aos 29 anos

Aos 12 anos, a bela Lilo já fazia sucesso no cinema com Operação Cupido, seu primeiro filme. Mas a carreira começou bem antes, aos 3 anos, como modelo infantil. Atriz e cantora, Lindsay Lohan faz 29 anos nesta quinta, dia 2.

Nascida em Long Island, ganhou fama como protagonista de filmes de grande sucesso de bilheteria, como Sexta-feira Muito Louca (2003), Confissões de Uma Adolescente em Crise (2003), Meninas Malvadas (2004) e Herbie – Meu Fusca Turbinado (2004/2005), que faturou mais de US$ 160 milhões.

Mas seus problemas com álcool e drogas também começaram cedo, assim como com a polícia e a justiça.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2007, quando ela estava com 20 anos, foi flagrada duas vezes dirigindo alcoolizada e passou por três internações em clínicas de reabilitação. Somente no ano seguinte, Lilo conseguiu retomar a sua carreira, ao participar da terceira temporada do seriado Ugly Betty, em 2008, e da comédia Meu Trabalho É Um Parto, de 2009.

Como cantora, ela lançou dois álbuns de estúdio – Speak, de 2004, e A Little More Personal (Raw), 2005, tendo vendido 10 milhões de discos no mundo todo. No total, foram 21 filmes, 11 como protagonista, que faturaram cerca de US$ 700 milhões. Nesse quadro, Lindsay se tornou a atriz mais rentável com menos de 24 anos.

Entre vários recomeços de carreira, no ano passado, ela fez uma participação especial em episódio da série 2 Broke Girls. Ela vive uma noiva bem complicada, Claire, em And The Wedding Cake Cake Cake.

Seu último filme, Inconceivable, um thriller psicológico, foi anunciado no Festival de Sundance em 2014, mas ainda não há previsão de estreia.

Baladeira contumaz, Lindsay Lohan nunca fica muito tempo longe da mídia, pena que, cada vez mais, seja por causa de uma roupa ousada, passeios de iate ou um novo, e turbulento, caso amoroso.