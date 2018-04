A nova roupa dos Novos Baianos no Studio SP

O velho e inesquecível repertório dos Novos Baianos ganha roupagem nova em show de Moraes Moreira e Davi Moraes nesta quinta-feira, 20, a partir das 23h30 no Studio SP (Rua Augusta, 591).

O show vai ser dividido em três partes. Na primeira, pai e filho mostram as canções do duo, relembrando a fase dos Novos Baianos com músicas como Acabou Chorare, Mistério do Planeta e A Menina Dança. Na segunda parte, entram os chorinhos que estarão no novo disco de Davi, previsto para ser lançado até o meio do ano. O final terá mais peso, com a banda do filho de Moraes.

Davi é multi-instrumentista. Começou com a guitarra e teve Pepeu como mestre. Aprendeu cavaquinho, toca bandolim e violão. "Tenho facilidade com instrumentos de cordas, mas o carro-chefe é a guitarra", diz.

A parceria com o pai começou no antigo Studio SP na Rua Inácio Pereira da Rocha (Vila Madalena). "Num desses shows no Studio, meu pai apareceu de surpresa e deu uma canja lá com a gente e foi muito maneiro", conta o músico. Pai e filho fizeram diversos shows juntos nos Sescs de São Paulo.

Davi Moraes já lançou dois discos e está terminando o terceiro. O lançamento terá a marca do produtor Chico Neves, o mesmo de O Rappa, Paralamas e Lenine.

Além do novo disco, Davi continua o projeto com o Moraes Moreira, com a sua banda e também com Adriana Calcanhoto, com quem participou no disco Partimpim 2, vencedor do melhor disco infantil no 21º Prêmio da Música Brasileira. Davi prossegue em turnê com Adriana após o Carnaval com músicas do novo disco da cantora a ser lançado.

No Studio SP, Davi espera um show mais solto. "Esse show tem um caráter bacana também que é a gente quebrar a rotina dos shows de estrada e permite a gente ser livre e se divertir tanto quanto o público. O que a galera pedir, a gente pode quebrar o roteiro e tocar", antecipa.

Serviço

Moraes Moreira e Davis Moraes no Studio SP (Rua Augusta, 591)

Quanto: Entrada $25 e lista $15

Quando: Quinta-feira, dia 20 de janeiro, às 23h30; o Studio abre às 22h