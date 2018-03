A noite em que Chico pediu para dar "canja"

A reserva feita em nome de Francisco Buarque e mais 11 não havia chamado a atenção do funcionário do Semente, bar localizado na Lapa, na região central do Rio. A ficha caiu quando o próprio Chico pediu uma cerveja. Era só o começo. A noite de segunda, 9, terminaria de forma ainda mais surpreendente: quase um sarau, com Chico ao violão e o público a poucos centímetros dele. “Essa é de alto risco. Desculpem aí. É f...”, disse Chico, antes de levar Carioca, de sua autoria.

Há 17 anos, as noites de segunda são do violonista Zé Paulo Becker e o Semente Choro e Jazz. Nesses dias, o bar vira ponto de encontro de artistas. O guitarrista sul-africano Dave Matthews e o violoncelista Jacques Morelenbaum já passaram por lá. O cantor Marcos Sacramento e o violonista Yamandu Costa estão sempre na casa.

Chico chegou sozinho. Depois, vieram os amigos – o compositor Carlinhos Vergueiro e o jornalista Rodrigo Paiva, entre eles. O cantor deixou de lado a conversa, sentou-se de frente para o palco e foi homenageado por Sacramento, com Samba e Amor. Yamandu também deu canja.

Zé Paulo já havia deixado o palco, quando Chico se aproximou. “Eu quero cantar um pouco”. Foram três músicas: Aquela Mulher e Palavra de Mulher, além de Carioca. “Eu já estava lá fora e voltei correndo. Ele estava se sentindo em casa”, lembrou Zé Paulo.

Marcos Sacramento resumiu a noite como “redentora”. “Foi uma noite de reconciliação do primeiro time com a música contemporânea”, afirmou ainda.