A-Ha faz show saudosista e arranca suspiros femininos em São Paulo

Quem foi ao show do A-Ha na noite desta quarta-feira, 14, no Espaço das Américas, em São Paulo, teve uma grande surpresa. A apresentação da banda norueguesa foi intensa e nostálgica. Morten Harket (vocal), Paul Savoy (guitarra) e Magne Furuholmen (teclados) ficaram no palco por quase duas horas. No set, clássicos como Stay On These Roads, Cry Wolf e, claro Take On Me, que encerrou a apresentação. O clima era de saudosismo.

Hits dos mais de 30 anos de carreira foram predominantes na performance do power trio, mas ainda houve espaço para músicas inéditas do disco Cast in Steel, lançado em setembro. O público, no entanto, queria mesmo os hits. Under the Makeup, primeiro single do mais recente trabalho, bem que tentou manter o bom ritmo da apresentação. A canção, todavia, esbarrou no desconhecimento de grande parte do público.

A banda que fez uma apresentação antológica na segunda edição do Rock in Rio, em 1991, no Estádio do Maracanã, justificou o título de baladeira. Canções de amor como Crying in the rain e I've been loosing you fizeram muitos marmanjos se emocionarem no Espaço das Américas.

A catarse oitentista ficou por conta de Take On Me. Os primeiros acordes da música deram um gás diferente à performance do trio. Uma multidão ensandecida passou a gritar. Celulares saíram dos bolsos e ditaram a regra do jogo. É difícil explicar o poder deste hit do A-Ha. Nem mesmo eles são capazes de externar tamanho sentimento. Take On Me é sem sombra de dúvidas o símbolo da década de 1980. O que se viu no Espaço das Américas na noite desta quarta-feira foi uma avalanche de saudosismo.

Morten Harket fez a linha vocalista galã cool e não se esforçou muito para isso. Sorriu e faz alguns gestos com a mão para alegria do público feminino. Sua voz ainda é boa. Os agudos fluem bem. O A-Há não decepcionou ao vivo, como foi na última edição do Rock in Rio, no dia 27 de setembro. Além de São Paulo, a banda, que toca nesta quinta-feira, 15, em Curitiba, também passou por Belém, Brasília, Recife e Fortaleza.