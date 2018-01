A-ha anuncia turnê de encerramento de carreira em 2010

A banda norueguesa de pop A-ha, que fez grande sucesso na década de 1980, terminará sua carreira de quase 30 anos com uma turnê mundial em 2010, informou nesta quinta-feira, 15, a Universal Music.

"A banda realizará sua última turnê em 2010 para finalizar sua colaboração em um ponto alto", informou a Universal Music por meio de comunicado.

"Literalmente, vivemos ao máximo um conto infantil de aventuras por meio de uma carreira longa e gratificante, que superou nossas expectativas", disse a banda em um comunicado.

O grupo conseguiu seu maior êxito em 1985 com seu primeiro disco, Hunting High and Low, uma produção que incluiu a canção Take On Me. O grupo vendeu mais de 35 milhões de cópias de seus nove álbuns, uma cifra que chega aos 70 milhões se forem considerados os singles.

O A-ha, formado em 1982, ganhou vários prêmios, incluindo uma nomeação para o Grammy a Melhor Artista Revelação em 1986 e vários prêmios da MTV e do Spellemannsprisen, o equivalente norueguês do Grammy.

O trio, composto pelo vocalista Morten Harket, pelo tecladista Magne Furuholmen e pelo guitarrista Paal Waaktaar-Savoy, se separou por pouco mais de sete anos, de 1990 a 1998, quando se reuniu após uma apresentação no show para o prêmio Nobel da Paz daquele ano.

O último disco do A-ha, Foot of the Mountain, lançado em 2009, alcançou os primeiros lugares da lista dos mais vendidos da Alemanha, ficou em segundo lugar na Noruega e chegou à quinta posição no ranking britânico.