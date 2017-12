A guitar band gaúcha The Jalmas O vocalista, Cidão, acredita piamente que é o Liam Gallagher. Pior é que é bom mesmo. Eles vem de Caçapava do Sul (RS), são divertidos e não entram numas de explicar demais seu som. A guitar band gaúcha The Jalmas (o nome vem de um amigo de Uruguaiana que os inspirou, Djalma) flerta com a bagaceira, um certo ideário bukowskiano de chutar o balde, reverenciar o boteco e viver a vida em alta velocidade – o que nunca é um mau princípio em se tratando de rock’n’roll. "Sua vida é tão confusa que o diabo pode recuar", diz um de seus refrões.