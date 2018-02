Você se apresentou na versão londrina do Back2Black no ano passado. Como foi a experiência?

Foi muito especial. Tivemos o prazer de dividir o palco com um grande mestre, que é o Mulatu (Astatke). Também tive contato com o Roots Manuva e conheci o Femi (Kuti). Acho que toda a ação que fomenta esta troca é extremamente importante.

O Grajaú, bairro da periferia paulistana, é onde você nasceu e foi criado. No festival você une o seu som com o da África, historicamente tida como a periferia do mundo. Essas origens geram algo em comum na música?

Acredito que o que temos em comum é o fato de que a gente se comunica por música. É o querer comunicar e o motivo para comunicar. E aí surge música, dança, teatro, dramaturgia, fotografia...

Recentemente, você lançou as músicas Duas de Cinco e Cóccix-ência em vinil e para download grátis. Há um álbum por vir?

Não. A gente vai fazendo música, a vontade de dividir é grande. Mas vamos ver quando e como fazer isso. Um álbum existe para recortar um momento e não o contrário: não se gera um monte de coisa por causa de um CD.