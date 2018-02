A escolha dos Stones e a selfie de Keith Richards

Termina nesta quarta, 28, o prazo dado pelos Rolling Stones para os fãs escolherem em seu site uma música que irá entrar em seu repertório do show de quinta-feira, 29, no Rock in Rio. A banda britânica não foi neutra na enquete: sugeriu 5 músicas para que iniciassem a votação: Start me up, Angie, Miss you, (I can't get no) Satisfaction e Sympathy for the Devil, com uma sexta hipótese em aberto para quem quiser indicar outra música - que é provavelmente o que todo mundo está fazendo.

Na segunda-feira, 26, em Oslo, Noruega, no primeiro show da turnê, os Stones propuseram a mesma enquete aos fãs locais e a escolha foi Let's Spend the Night Together.

Os Stones chegaram a Lisboa na terça, 28, no início da noite. Tocam nesta quinta-feira à meia-noite no Parque da Bela Vista, e os ingressos estão esgotados. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ron Wood já tocaram em Portugal cinco vezes entre 1990 e 2007 (em Coimbra, Porto e Lisboa), mas os fãs tratam esse show como se fosse o Grand Finale do grupo - não têm expectativa de que voltem outra vez depois dessa.