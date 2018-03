'A dupla Zezé Di Camargo e Luciano canta a vida inteira', diz Zezé durante show

CURITIBA - O cantor Zezé Di Camargo disse nesta quinta-feira, 28, à noite durante show em Curitiba, que, se depender dele, a dupla Zezé Di Camargo e Luciano vai existir até o fim da vida dos dois. "Vamos cantar até se transformar em quarteto, com duas enfermeiras segurando o soro atrás", afirmou para o delírio dos fãs que lotaram o Teatro Guaíra, em Curitiba, Paraná, . A dupla deixa de existir "só se meu irmão quiser mesmo".

"Ontem estava fazendo um show empurrado por ele. Hoje estou aqui sentindo uma puta falta dele", disse. Luciano está internado no Hospital Santa Cruz, no bairro Batel, em Curitiba, em razão de queda do nível de potássio no sangue.

Na noite de quinta-feira, Luciano havia anunciado que somente iria permanecer na dupla até março de 2012, quando eles realizarão show em um cruzeiro. "Não se pode levar em consideração (o que ele falou). De minha parte não levo", disse Zezé. Segundo ele, alguns minutos antes do show houve uma discussão entre os dois. "Coisa natural entre sócios e irmãos", declarou.

Depois disso, Luciano foi para o hotel e ele começou o show. A produção conseguiu trazer o cantor de volta. Foi quando Luciano anunciou que estava desfeita a dupla. "Para minha surpresa foi a declaração que foi bomba no Brasil inteiro", disse Zezé. "De minha parte a dupla Zezé Di Camargo e Luciano canta a vida inteira, até quando tiver voz", repetiu. Segundo ele, no inicio da carreira tentou o solo e outras parcerias. "Mas foi com ele que fiz sucesso. Graças a Deus e porque somos os dois filhos de Francisco", afirmou.

Zezé disse que não falou com Luciano porque ele estava sedado ao visitá-lo à tarde. "Não sei se ele tomou alguma coisa depois que saiu daqui e foi para o hotel", ressaltou Zezé. O cantor disse ter dito no ouvido do irmão que estava indo para o show. "Vim te buscar, não adianta querer separar, onde você for eu vou", disse ter dito a Luciano. Para Zezé tudo não passou de um acidente de percurso.