Porto Alegre: A causa da morte de Belchior foi o rompimento de uma das paredes da artéria aorta. Quem determinou foi o médico legista Mário Both, do IML (Instituto Médico Legal) da cidade gaúcha de Cachoeira do Sul.

A informação está sendo confirmada pelo delegado de polícia Luciano Menezes, de Santa Cruz do Sul, onde o compositor morava. O termo técnico utilizadono laudo é dissecção da aorta.

O corpo de Belchior será transportado para a cidade de Venâncio Aires, onde será embalsamado, para seguir viagem para o Ceará - o que deve ocorrer nesta madruagda.