'A Bela e a Fera' me deu um nome e iniciou minha carreira, diz Celine Dion

LOS ANGELES- O clássico da Disney A Bela e a Fera retornará aos cinemas dos Estados Unidos em 3D na próxima sexta-feira após uma década de seu êxito no Oscar, algo relacionado diretamente com a voz de uma intérprete até então desconhecida e que se transformou em uma estrela da música: Celine Dion.

A Bela e a Fera foi o primeiro filme de animação que conseguiu uma indicação ao Oscar de melhor filme. Mesmo sem levar esse, a animação da Disney faturou duas estatuetas por conta de sua trilha sonora e pela canção que intitula o filme, a qual é interpretada por Celine Dion e o americano Peabo Bryson.

Apesar de ser discreta e evitar entrevistas, a canadense, de 43 anos, conversou com a Agência Efe sobre o vÍnculo criado entre a sua carreira e o cinema, além de seus próximos projetos musicais. "Já tinha lançado um álbum, mas eu não era nada conhecida. A Bela e a Fera me colocou no mapa, me deu um nome e iniciou toda minha carreira", confirma a cantora.

"Não imaginava esse êxito e não sabia ao certo onde isso poderia me levar. Mas, A Bela e a Fera se transformou em um verdadeiro clássico. Sinto-me muito honrada por isso", completa Celine Dion, a mãe de René-Charles, de dez anos, e dos gêmeos Eddy e Nelson, de um ano.

Além do retorno em 3D do clássico A Bela e a Fera, outro relançamento também promete exaltar a figura de Celine Dion. Trata-se de Titanic, de James Cameron, que em abril também chegará aos cinemas americanos na versão 3D. Segundo a cantora, que se sente afortunada, foi uma grande honra ter participado de dois clássicos, algo quase impossível.

"Os dois filmes foram espetaculares. Estamos falando de histórias de amor, as quais as pessoas nunca se cansam delas. Apesar dos problemas da vida, sempre há espaço para histórias de amor. Não é arcaico e nem fora de moda falar de amor. Acho que as pessoas não se cansam destas músicas justamente porque falam de amor", completa Celine.

A cantora, que no último ano reiniciou seu espetáculo permanente em Las Vegas, se mostra contente com a temporada no Caesar Palace, porém, promete lançamentos para 2012. "Estou trabalhando em um álbum em francês e outro em inglês. Não sei quando vão sair, mas já comecei a gravar. Devem sair no próximo verão", adiantou Celine, que lançou seu último álbum, Taking Chances, em 2007.

Apesar de confirmar seus novos projetos, a cantora não pensa em dedicar seu tempo para realização de uma nova turnê mundial. "Vou estar gravando e atuando no Colisseum em Las Vegas. Pode ser que eu faça coisas esporádicas em alguns programas de televisão, porém, não vou fazer uma turnê mundial", revela a cantora, que se dedica aos filhos e despreza novas tecnologias.

"Não estou pendente das coisas novas que vão chegando. Acho que é genial que a tecnologia mude e avance, mas não estou em casa vendo televisão. Não sobra muito tempo também, já que tenho que criar meus três filhos e me apresentar entre quatro e cinco noites por semanas", conclui.