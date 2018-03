A Banda Mais Bonita Da Cidade lança clipe em 3D

Depois de explodir com o hit Oração na internet, A Banda Mais Bonita Da Cidade divulgou nesta semana o clipe da música A Balada da Contramão.

O vídeo, gravado em 3D, faz parte de uma ação promocional para divulgar o primeiro celular 3D do Brasil. O clipe foi gravado com a câmera 3D do celular.

Para assistir ao vídeo na versão 3D, é preciso usar óculos especiais. O vídeo está disponível também em 2D.

Após o sucesso de Oração, com mais de 7 milhões de visitas no Youtube, A Banda Mais Bonita Da Cidade se prepara para lançar o primeiro álbum no fim do ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Toda a gravação e a masterização do trabalho foram feitos pelos fãs da banda de Curitiba.