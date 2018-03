A banda Kiss chega ao Chile causando polêmica

A banda americana Kiss, que toca nesta sexta, 3, em Santiago e vem ao Brasil na semana que vem, criou polêmica com os moradores do entorno do estádio Bicentenário, local do show de hoje na capital chilena.

"Que fiquem quietos e aproveitem o show de graça. Não haverá drogas nem álcool, é uma celebração da vida", disse Gene Simmons, baixista e vocalista do Kiss, em declarações publicadas pelo jornal chileno El Mercurio ao opinar sobre os comentários dos vizinhos do estádio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autoridades municipais estudam a possibilidade de cancelar o evento por problemas em relação à segurança dos moradores da região e ao acesso do público.

Caso o show ocorra, espera-se que mais de 18 mil pessoas compareçam ao estádio hoje à noite para comemorar os 35 anos de estrada do Kiss.

A atual turnê da banda é a primeira em nível mundial em quase uma década e incluirá músicas de todas as fases da carreira do grupo.

No Brasil, o Kiss toca na próxima terça-feira em São Paulo e, no dia seguinte, faz show no Rio de Janeiro.