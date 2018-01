A banda Evanescence deve realizar shows no Brasil em 2017

A banda Evanescence deve voltar ao Brasil em 2017 com dois shows marcados para abril, noticiou o jornal Destak. O grupo de metal alternativo formado em 1995 pela vocalista e pianista Amy Lee esteve no País pela última vez em 2012 e em 2011 foi uma das atrações do Rock in Rio. As datas e locais das apresentações do próximo ano ainda não foram divulgadas.

O Evanescence ficou conhecido com o álbum de estreia Fallen (2003), que vendeu mais de 17 milhões de cópias e no qual os singles Bring Me To Life, My Immortal e Going Under fizeram grande sucesso.