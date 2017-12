A banda Black Eyed Peas volta ao Brasil A produtora Mondo Entretenimento anunciou no final da tarde desta segunda-feira, que a nova turnê do grupo americano de hip-hop Black Eyed Peas inclui o Brasil. O grupo fará seis shows pelo País em novembro, segundo a produtora. O Black Eyed Peas já esteve no Brasil, em 2004, quando não era tão bombado quanto é agora. Na época, veio a bordo dos hits "Where Is the Love" (indicada para o Grammy), "Shut Up ou Let´s Get Retarded". Agora, está arrebentando nas paradas com "Mas Que Nada", feita em parceria com o produtor musical brasileiro Sérgio Mendes. As apresentações em novembro serão em São Paulo e em outros Estados, que ainda não foram definidos pela Mondo. O embrião do grupo surgiu há 17 anos em Los Angeles, com uma reunião entre os rappers Will I Am e Allen Pineda. Eles fundaram um grupo chamado Atban Klann. Depois, tiveram a adesão do americano de origem mexicana Jaime Gomez, de apelido Taboo, e rebatizaram a banda como Black Eyed Peas. Em meados de 1998, lançaram o primeiro disco, Behind the Front (Interscope). O evento faz parte do calendário da área de shows da agência, responsável pela vinda de Jack Johnson, e agora dos grupos Yellowcard, Slayer, RBD e New Order.