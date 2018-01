A banda Angra é a atração desta semana no 'Estadão + Música'

O Estadão + Música desta quarta-feira, 8, é destinado aos amantes do heavy metal melódico. A banda Angra bate um papo ao vivo com o repórter João Paulo Carvalho e fala sobre o Angra Fest, evento que será realizado no dia 26 de novembro, no Tom Brasil, em São Paulo.

Além do próprio Angra, Massacration, Geoff Tate (ex-Queensrÿche) e Noturnall estão confirmados no line-up do evento. O grupo, atualmente, é formado por Fabio Lione (vocal), Rafael Bittencourt (guitarra), Marcelo Barbosa (guitarra), Felipe Andreoli (baixo) e Bruno Valverde (bateria).

Conhecida por estar entre os maiores nomes do heavy metal brasileiro no mundo, a banda Angra lançou aclamados álbuns, como Rebirth (2001), Temple of Shadows (2004) e Aurora Consurgens (2006). Eles construíram uma carreira consistente no cenário nacional e internacional.

No primeiro semestre de 2018, o Angra deve lançar um novo disco de estúdio, o tão aguardado Omni. O último trabalho de inéditas foi Secret Garden (2014).

O Estadão + Música rola toda quarta-feira, às 15h. A entrevista é transmitida ao vivo pela página do Cultura Estadão no Facebook. Participe, mande suas perguntas para a banda!

ANGRA FEST

Bandas: Angra, Massacration, Geoff Tate e Noturnall

Local: Tom Brasil

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281, São Paulo

Quando: 26 de Novembro (domingo)

Horário: 19h

Ingressos:

Pista 2º Lote - R$ 55,00 (meia-entrada) e R$ 110,00 (inteira)

Pista 3º Lote - R$ 60,00 (meia-entrada) e R$ 120,00 (inteira)

Pista Vip 2º Lote - 110,00 (meia entrada) e 220,00 (inteira)

Cadeira Alta Vista Parcial - R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 (inteira)

Camarote - R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira)

Frisas - R$ 85,00 (meia-entrada) e R$ 170,00 (inteira)

Online: http://grupotombrasil.com.br/angra-fest ou https://www.ingressorapido.com.br/venda/?id=1601#!/tickets