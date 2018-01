9 motivos pelos quais Katy Perry deve mudar o nome do festival para Pop In Rio

Quando Katy Perry tomou o palco Mundo do Rock in Rio 2011, era o auge do disco Teenage Dream (2010) – o segundo dela a partir do momento no qual assumiu o sobrenome artístico de Perry. Era um público decididamente jovem, capaz de se conectar com a cantora que fez sucesso justamente por falar com uma geração que descobria a sexualidade como os últimos integrantes da chamada Geração Y. Ao “beijar uma garota e gostar”, como cantou no sucesso I Kissed a Girl e como tantos outros jovens experimentavam na puberdade, Katy encontro seu público. Fez, ali no Rock in Rio, a celebração daquilo que havia construído até ali.

Katy não ocupava a posição de destaque a qual foi alçada nesta nova edição do Rock in Rio, realizada quatro anos depois. A performance dela vinha antes de Rihanna, que também volta ao festival, mas foi escalada para encerrar o sábado, 26.

Agora, é com Katy Perry que o festival de sete dias, capaz de reunir 595 mil pessoas na Cidade do Rock, em Jacarepaguá, se despedirá novamente do Rio de Janeiro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ela sobe ao Palco Mundo na madrugada deste domingo, 27, para segunda-feira, com uma nova turnê e a responsabilidade que já tiveram, por exemplo, nomes como Guns N’ Roses (2011) e Iron Maiden (2013), para elencar aqueles que fizeram o último show das edições anteriores desta nova era do Rock in Rio, desde o retorno à cidade natal, reiniciada após dez anos de aventuras europeias, por Lisboa e Madri.

Veja, abaixo, 9 motivos pelos quais, pelo menos na noite deste domingo, 26, a cantora norte-americana será capaz de trocar o nome do festival para Pop In Rio: