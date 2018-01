7 momentos do show do Faith No More que poderiam ser memoráveis, mas não funcionaram

Banda que veio ao Rio de Janeiro no auge da juventude, em 1991, voltou ao Rock In Rio nesta sexta-feira, 25, com um novo álbum na bagagem e fôlego renovado. No Palco Mundo, contudo, a recepção não passou de moderada. E Patton ainda tentou mergulhar no público e acabou caindo no fosso.

Veja, abaixo, uma lista com os momentos que poderiam ser memoráveis:

1. Motherfucker. Primeiro single do novo álbum, Sol Invictus, é um ótimo petardo para abrir o show. Mandou bem, Patton.

2. Vocalista voador. Ainda no início do show, o vocalista Mike Patton se jogou no público que estava próximo do Palco Mundo. Ele não contava com o fosso que separa o palco do público.

3. Epic. Hit do disco The Real Thing, de 1990, ainda funciona extremamente ao vivo. É pesado e épico, ao mesmo tempo. E duvido que muitos dos presentes aqui tivessem idade para ouvir a faixa na época em que foi lançada.

4. Easy. Por falar em hit, o que dizer de Easy? Nos anos 1990, a canção marcou uma geração que cresceu e foi doutrinada, musicalmente falando, pela MTV. Balada dos Commodores é um hino do grupo, mas até ela teve recepção fria.

5. Ausências. Duas músicas previstas no setlist, Separarion Anxiety e Ashes, foram cortadas de última hora. Quando menos se percebe, o grupo ja deixou o Palco Mundo para voltar no bis.

6. Uma versão de Bee Gees. "I Started a joke, but the joke was on me". O verso eternizado pelos Bee Gees, ganharam um tempero mais melancólico do Faith No More.

7. Mike Patton. O vocalista da banda é mesmo uma figura ímpar do rock. E faz justiça ao apelido de Homem das Mil Vozes. É como se mais de um cantor estivesse no palco, revezando-se ao microfone. Mas, não, é sempre ele. A idade não vez mal ao poderio das cordas vocais dele, pelo contrário, ela trouxe um sabor mais curado.