500 mil acessam site que dará entradas para funeral de Jackson

O prazo para solicitar as entradas começou esta manhã no momento em que se anunciavam os detalhes do funeral e se estenderá até as 18h locais deste sábado. As 8.750 pessoas sorteadas receberão duas entradas cada um e serão notificadas neste domingo.

Enquanto isso, um comunicado emitido pelos proprietários do rancho Neverland, onde Michael viveu durante anos, advertiu que não haverá mais visitas nem entrevistas dentro da propriedade até o final do serviço funerário de terça-feira. "Isto permitirá que todos se concentrem em celebrar a vida de Michael Jackson no Staples Center de Los Angeles", diz a nota.