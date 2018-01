5 músicas para decifrar o som do Slipknot, que fecha o Rock in Rio

Se você não é roqueiro mais jovem, talvez não conheça o suficiente sobre o Slipknot, banda liderada por Corey Taylor e encarregada de encerrar as atividades do Palco Mundo na noite desta sexta-feira, 25, no Rock in Rio.

É um bom começo caso saiba que o grupo nascido em 1995 usa máscaras de palhaços demoníacos no palco e não as tiram por nada. Se souber que o Slipknot também se destaca pelas duas baterias tocadas ao mesmo tempo, melhor ainda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O fato é que para roqueiro que não cresceu no fim dos anos 1990 e começo da década passada, o Slipknot ainda é uma 'banda de heavy metal para moleques'. É preciso entender, contudo, que a banda soa pesado, absorve de diferentes sub-gêneros do metal, e é absolutamente adorada.

Em 2011, também no Rock in Rio, o show do Slipknot foi um show de horrores, mas no bom sentido. Palhaços macabros esmurrando os instrumentos sem piedde. E eles não eram os headliners que são agora.

Por isso, listamos aqui 5 músicas essenciais para decifrar o som do Slipknot:

1 - Duality:

Não se engane com o refrão melódico.

2 - The Devil in I:

Single do novo disco do Slipknot, o primeiro sem a participaçaõ de Paul Gray, baixista do grupo que morreu em 2010.

3 - Psychosocial:

Vocais guturais de Corey Taylor se aproximam do thrash metal e contrastam com o refrão mais pop. É uma fórmula que funciona muito bem para Slipknot

4 - Before I Forget

Até o fã de heavy metal mais xiita já ouviu os versos desse refrão: "I am a worm before I am a man / I was a creature before I could stand / I will remember before I forget / Before I forget that!"

5 - Wait And Bleed

Faixa que deu ao grupo a primeira indicação ao Grammy, em 2001, como Melhor Performance de Metal.