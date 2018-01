5 músicas incríveis tocadas por Sérgio Mendes e que pouca gente assistiu

O curador e apresentador do Palco Sunset, Zé Ricardo, bem que tentou chamar o público que se reunia na frente do outro palco, o Mundo, mas a tentativa não deu certo.

Ícone da música brasileira, Sérgio Mendes tocou neste sábado, 26, para poucos. Por mais que o número de presentes tenha aumentado com o decorrer do show, ainda havia muito espaço disponível, muito diferente do que foi visto em outros shows de encerramento do Palco Sunset, iniciados no horário nobre das 20 horas. Principalmente do lado esquerdo do palco era possível chegar na grade sem qualquer dificuldade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja aqui a lista de cinco músicas que pouca gente ouviu:

1. Never Gonna Let You Go

"Balada dos anos 1970 que alguns de vocês vão se lembrar", anunciou Sérgio Mendes. O refrão foi cantado pelos que se reuniram na frente do Palco Sunset.

2. Mas Que Nada

A faixa clássica do repertório de Mendes foi executada com a participação de Carlinhos Brown.

3. The Frog

A canção que foi revitalizada no disco Timeless, de 2006, com a participação de Q-Tip e will.i.am, foi exibida com o arranjo contemporâneo, com direito aos versos falados pelos backing vocals da banda de Mendes

4. Favo de Mel

Canção com a qual Carlinhos Brown e Sérgio Mendes concorreram ao Oscar, da trilha sonora do filme Rio. Eles não levaram a estatueta, mas mostraram a força da música ao vivo.

5. País Tropical

Hit de Jorge Ben Jor que ganhou a interpretação caprichosa de Mendes e sua banda.

Confira também a galeria de imagens do dia: