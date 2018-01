5 fatos sobre o show do Mastodon, que fugiu do metal pasteurizado no Rock in Rio

A banda americana Mastodon foi a segunda a subir ao Palco Mundo neste quinto dia de Rock in Rio. Veja os destaques de sua apresentação.

1. Bateria. Brann Dailor é o melhor baterista que tocou até aqui no Rock in Rio. Sem bumbo duplo, milhares de caixas ou demais gracinhas que bateristas de metal adoram, ele entrega batidas criativas que definem a música da banda mais do que os outros instrumentos. E canta em várias faixas.

2. Vocais. O Mastodon faz um trabalho de vocais alternados desde o início da banda, lá em 2000. Frutos de uma época que viveu uma espécie de New wave do metal, hoje eles dominam como poucos grupos a técnica de revezar os vocais principais das canções entre os quatro membros sem perder qualidade. Coisa linda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3. Mistura. Heavy metal, claro, mas que tal um pouco de rock progressivo da família do Rush? E um punk hardcore executado com um peso a mais? E as barbas de lenhador de fazer inveja no hipster mais atento? O Mastodon faz bem porque é heterogêneo.

4. Entrega. O guitarrista Brent Hinds faz um show sozinho, se ajoelhando no chão, assobiando no microfone, castigando sua Gibson que ele equilibra na cabeça. A camiseta - que ele podia ter usado no festival de Woodstock de 1969, com a estampa psicodélica - pode até dar uma pista subterrânea de um segredo do som da banda.

5. Afago no público. Antes de Ember City canção na qual o baixista Troy Sanders mostra sua versátil capacidade vocal - ele disse: "vocês têm o maior festival de música do mundo aqui!". Hinds completou: "vocês são da América do Sul e nós somos da América do Norte!". Simpáticos.