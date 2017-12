49.º Grammy divulga lista dos indicados de 2007 Os indicados ao 49.º Prêmio Grammy, considerado o Oscar da música, foram divulgados nesta quinta-feira pelo site da premiação. Mary J. Blige lidera o ranking com oito indicações e Red Hot Chili Peppers vem em seguida, com seis, entre eles, o de melhor álbum do ano, por Stadium Arcadium. Mary J. Blige foi a grande vencedora do Billboard Music Awards, realizado no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, e transmitido ao vivo pela Fox, na segunda-feira. A cantora de R&B pode ganhar oito prêmios com o CD The Breakthrough. Mary, de 35 anos, foi indicada nas categorias álbum do ano, gravação do ano por Be Without You e música do ano, com o mesmo hit. A cantora de Rhythm and Blues (R&B) não pode ocultar sua alegria durante o anúncio, em Los Angeles, da lista dos indicados do ano pela Academia de Artes e Ciências da Gravação. Sérgio Mendes, único brasileiro Entre os brasileiros, apenas Sérgio Mendes, que vive nos Estados Unidos, e que concorre duas vezes na mesma categoria, a de Melhor Performance Alternativa Urbana, com: Mas Que Nada, com The Black Eyed Peas e That Heat, com Erykah Badu & will.i.am. "Pela primeira vez em anos, o Brasil não concorrerá na categoria World Music", observa o crítico do Estado, Jotabê Medeiros. Quatro africanos disputam: Salif Keita, Ali Farka Touré, Richard Bona, Ladysmith Black Mambazo e, ainda, o grupo The Klezmatics. Outros indicados na categoria melhor álbum, além do Red Hot, são Dixie Chicks por Taking the Long Way, Gnarls Barkley por St. Elsewhere, John Mayer por Continuum, Justin Timberlake por FutureSex/LoveSounds. O cantor inglês James Blunt e as garotas de country music do grupo The Dixie Chicks - aquelas que foram boicotadas porque falaram contra o presidente dos Estados Unidos George W. Bush na época da invasão do Iraque em 2003 -, tiveram cinco indicações cada. Na mesma situação estão o cantor pop John Mayer; o DJ e produtor (Demon Days, do Gorillaz) e Danger Mouse; o veterano do funk Prince; o produtor Rick Rubin; will.i.am, que é o líder e vocalista do Black Eyed Peas; e John Williams, compositor de trilhas sonoras, para filmes de seu amigo Steven Spielberg, como E.T. e Munique, entre outros. Ganhou vários Oscars com suas trilhas e um deles foi por Star Wars Episódio IV - Uma Nova Esperança, de George Lucas. Na lista do Grammy destacam-se ainda, com quatro indicações cada, Beyoncé, Bryan-Michael Cox, o duo de hip-hop Gnarls Barkley, Israel Houghton, T.I e Justin Timberlake. A colombiana Shakira mais uma vez desponta entre as indicações mais importantes, competindo com a canção Hips Don´t Lie junto com o haitiano Wyclef Jean, que competirá pelo troféu de Melhor Interpretação Pop com Colaboração. Eles disputam com Tony Bennett e Stevie Wonder (For Once In My Life), Mary J. Blige e U2 por (One), Sheryl Crow e Sting (Always On Your Side) e Nelly Furtado e Justin Timbaland (Promiscuous). A cerimônia de premiação do Grammy será realizada no Staples Center, em Los Angeles, no dia 11 de fevereiro de 2007.