4 motivos que fizeram o Hollywood Vampires salvar a noite do Rock in Rio

1) 'Whole Lotta Love', do Led Zeppelin, 'My Generation', do Who, 'Break on Through', do The Doors, 'Itchycoo Park', do Small Faces e 'Cold Turkey', de John Lennon. O repertório da banda reuniu todos esses clássicos em versões pesadíssimas. Foi a coisa mais rock n Roll desta edição do Rock in Rio até aqui.

2) Duff McKagan (baixo) e Matt Sorum (bateria), ex-membros do Guns, botaram para quebrar no show desta noite. A banda relembrou os velhos tempos de 'Use Your Illusions'.

3) Johnny Depp não decepcionou e fez o esperado. Com carisma e sensualidade comandou o show com maestria ao lado de Alice Cooper.

4) Alice Cooper quebrou tudo, interagiu com o público e colocou todos os vocalistas do Rock in Rio no bolso até aqui.