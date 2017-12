3G não funciona no Lollapalooza

Quem precisou da cobertura 3G para postar fotos ou tentar localizar os amigos na tarde deste sábado, 5, no festival Lollapalooza ficou na mão. Raras foram as vezes que o sinal funcionou nas imediações do Autódromo de Interlagos. Desde o início da manhã, a reportagem do 'Estado' testou quatro operadoras diferentes, mas não obteve sucesso.

A carioca Samanta Pires, 24, não conseguiu conexão à internet desde que chegou ao festival, por volta das 11h30. "Simplesmente não funciona. Tente dois celulares diferentes e nada. Terei de postar as fotos no Instagram só quando chegar em casa", brincou a estudante de publicidade e propaganda, que veio à capital paulista para acompanhar o show de Julian Casablancas, líder dos Strokes.