37 mil fãs comemoram 35 anos do Kiss em SP

Após dez anos sem vir ao País, o grupo americano de hard rock Kiss foi recebido de forma apoteótica por cerca de 37 mil pessoas na terça-feira à noite na Arena Anhembi, em São Paulo. Às 21h35, a cortina preta levantou e o homem da língua de 17 centímetros, o baixista Gene Simmons, mandou um gutural "boa noite, São Paulo" e abriu suas asas de morcego de couro sobre a zona norte, ao som da primeira música da noite, Deuce. "Esperamos um longo tempo para ver vocês, nossa família", disse o guitarrista Paul Stanley, que ficou brincando de despertar rivalidades entre São Paulo e Rio.

Veja também:

Fã-Clube do Kiss no Brasil tem fila de espera

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TV Estadão: Fãs aguardam o show do Kiss

Foto: J.F. Diório/AE

Público formou fila desde cedo para conferir a apresentação do grupo no Anhembi

Os fãs que esperaram dez anos pela volta do grupo à cidade acompanharam um show com metade da formação original - o vocalista e guitarrista Paul Stanley e o baixista e vocalista Gene Simmons - do lendário grupo de mascarados. Este ano eles comemoram 35 anos de carreira no mundo do rock.

Foto: J.F. Diório/AE

O guitarrista e vocalista Stanley Harven Eisen

O som falhou durante a segunda música, Stutter, e mal se ouvia a voz de Paul Stanley. O telão também não estava um primor no início do show, com delays de imagem. Conforme o show transcorria, a performance mostrava que há um novo ingrediente explosivo no som do Kiss, muito mais impactante que o foguetório - o guitarrista Thommy Tayer, integrante novo da banda, fera nos solos.

Foto: J.F. Diório/AE

O guitarrista Tommy Thayer

Antes de tocar C’Mon and Love Me, Stanley perguntou à plateia quantos dali possuíam o disco Alive, clássico do grupo e que norteava o repertório. A maioria levantou a mão.

Antes do show, a apresentadora Sabrina Sato e um grupo de modelos de biquíni foram ao camarim de Gene Simmons, e ele lambeu o rosto da moça.

Foto: J.F. Diório/AE

O baixista e vocalista Gene Simmons

A banda tocou 14 músicas na noite, fechando com 6 canções no bis. O repertório seguiu o figurino à risca, com a mesma sequência de Chile e Argentina, onde tocaram antes de chegar ao País. A turnê celebra 35 anos da banda, que toca nesta quarta-feira no Rio, na Praça da Apoteose.