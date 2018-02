30 Seconds to Mars vem ao Brasil em maio para três shows

Liderada pelo cantor e ator Jared Leto, a banda 30 Seconds to Mars vem ao Brasil no mês de maio para shows em três capitais: São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

A apresentação em São Paulo será no dia 15, no Espaço das Américas. Antes, o grupo faz show em Brasília, no Opera Hall. A turnê no Brasil se encerra no dia 16, no Rio de Janeiro, no palco da Fundição Progresso.

Os ingressos poderão ser adquiridos no site da LivePass (www.livepass.com.br) ou pelo telefone 4003-1527. As vendas para o show do Rio de Janeiro começam nesta sexta-feira, 14, com valores entre R$ 70 e R$ 240. Para a apresentação de São Paulo, o primeiro lote estará disponível a partir de segunda-feira, 17, entre R$ 110 e R$ 360. E, por fim, os tickets de Brasília serão vendidos a partir do dia 20, e custarão entre R$ 100 e R$ 400.

O 30 Seconds to Mars esteve por aqui no ano passado e se apresentou no palco Mundo do Rock in Rio, onde, mais uma vez, os músicos declararam seu amor pelo Brasil e prometeram retornar em breve. É formada por Jared Leto (vocal e guitarra) - indicado ao Oscar neste ano na categoria Ator Coadjuvante por seu papel em Clube de Compra Dallas -, Shannon Leto (bateria, guitarra e percussão) e Tomo Miličević (guitarra, violino, teclado e sintetizador).