30 Seconds To Mars lança 'Walk On Water', o 1º single em 4 anos

A banda 30 Seconds To Mars, que tem como vocalista o ator Jared Leto, lançou nesta terça-feira o single Walk On Water, o primeiro em quatro anos desde o lançamento do último álbum, Love, Lust, Faith and Dreams, de 2013.

"Walk On Water é uma música para todos nós. É uma canção sobre a liberdade, sobre a persistência, sobre a mudança e sobre lutar pelo que acredita. É um chamado às armas, mas cheio de todo o otimismo e a esperança que são uma parte integral do sonho americano", disse Jared Leto em comunicado.

Para o lançamento do novo single, a banda revelou na terça-feira, 22, um clipe formado por diversos trechos de vídeos gravados no último 4 de julho em diferentes pontos dos Estados Unidos, para mostrar diferentes formas de celebrar o Dia da Independência do país.

A banda afirma que mais de dez mil pessoas enviaram contribuições, gravadas nos 50 estados americanos, Washington D.C. e Porto Rico, e descreve que o clipe oferece um "retrato deste país que é absolutamente formoso, desafiante e inesquecível".

30 Seconds To Mars esclareceu que só pôde incluir uma pequena parte de todo o material recebido, mas afirmou que o restante será utilizado em um documentário dirigido por Jared Leto e que acompanhará o novo álbum da banda, ainda sem título.