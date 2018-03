30 Seconds to Mars confirma shows no Brasil

A banda norte-americana 30 Seconds to Mars vai começar a próxima turnê pelo Brasil. Segundo o site da banda, os shows foram confirmados para São Paulo, dia 27 de março, no HSBC Brasil e Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro, no Vivo Rio. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site.

Depois do Brasil, o 30 Seconds to Mars fará entre os meses de abril e maio shows nos Estados Unidos e Canadá. Em junho a banda se apresentará em Milão, Roma, Praga, e em julho irá para Sopron, na Hungria.

Formada em 1998 pelo líder Jared Leto e seus irmão mais velho, 30 Seconds to Mars chegou ao sucesso em 2000 com um mix de pós-grunge, screamo e hard rock. A banda teve uma modesta popularidade com seu álbum de estreia, mas foi A Beautiful Lie que oficialmente abriu as portas em 2005 para a banda, assegurando uma presença constante na MTV enquanto faziam turnês de sucesso.

Inicialmente conhecido por seu trabalho como ator (mais notável no seriado dos anos 1990 Minha Vida de Cão, assim como nos filmes Réquiem por um Sonho e Clube da Luta), Jared Leto decidiu trabalhar seus músculos musicais perto dos 30 anos. Ele seguiu o chamado seu irmão, o baterista Shannon Leto, e fundou o 30 Seconds to Mars em 1998. O grupo fez seu debut quatro anos depois com um disco de pós-grunge que mostrou afinidade com grupos como Chevelle e Incubus. Mesmo com modesto sucesso, o álbum convenceu a banda a continuar apesar da agenda ocupada de Jared Leto que participou de O Quarto do Pânico, Fuga Desenfreada, Psicopata Americano e Réquiem por um Sonho.

Levou três anos para gravarem A Beautiful Lie e viajarem para os quatro diferentes continentes para trabalhar com Leto nos sets de filmagem. Lançada em 2005, A Beautiful Lie ampliou o som da banda para metal, neo-prog, and screamo. Também expandiu a audiência do grupo nos Estados Unidos e pelo mundo. O line up já incluía aí o guitarrista Tomo Milicevic e o baixista Matt Wachter (ambos contribuíram para o álbum) junto aos irmãos Leto. A EMI não menciona a participação de Matt Wachter na carreira do grupo. A banda continuou suas turnês pelo mundo parando em festivais (Roskilde, Pinkpop, Download) e abrindo shows para bandas como Used e Linkin Park.

Em um momento de alta, 30 Seconds to Mars logo achou trabalho na EMI/Virgin Records. Depois da turnê Beautiful Lie, a banda assinou um contrato de trabalho no valor de US$ 30 milhões. Pelo acordo, a banda precisa produzir mais de três milhões de cópias antes de assinar com outra companhia. O álbum This Is War foi lançado pela EMI em dezembro de 2009. De acordo com a gravadora, eles venderam 3,5 milhões de álbuns e 5,3 milhões de singles no mundo todo e receberam 12 discos de ouro e um de platina até agora.

No MTV Europe Music Awards 2010, a banda recebeu indicações em três categorias incluindo a de Melhor Clipe com Kings & Queens, dirigido por Bartolomeu Cubbins. A MTV já concedeu 10 prêmios ao redor do mundo ao 30 Seconds to Mars.