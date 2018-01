3 motivos para o System of a Down voltar ao Brasil no próximo Rock in Rio, em 2017

1) Mesmo sem lançar nada há exatos 10 anos, o System of a Down consegue animar o público com musicas dos discos System of a Down (1998), Toxicity (2001), Steal this album! (2002), Mezmerize (2005) e Hypnotyze (2005). Os hits são muitos, portanto. Música é o que não falta.

2) A banda pode até estar em débito com os fãs no quesito material novo, mas jamais decepciona ao vivo. Foi assim em 2011 no Rock in Rio e na capital paulista, quando se apresentou na Chácara do Jockey. As letras políticas de Serj Tankian ganham força no palco.

3) Em um ano que o line-up recebeu várias críticas devido ao excesso de nomes da música pop (Katy Perry, Rihanna e Sam Smith), o System of a Down é o símbolo da juventude que curte um som mais pesado. Nenhuma outra banda de rock atraiu tantos jovens quanto o System of a Down nesta edição do Rock in Rio.