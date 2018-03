1o disco solo de ex-Oasis lidera paradas britânicas

O lançamento do guitarrista e principal compositor da finada banda de Manchester vendeu mais de 120 mil cópias, 40 por cento a mais do que Cardle.

Misturando o rock do Oasis, influências jazzísticas e um toque de discoteca dos anos 1970, o disco ganhou críticas positivas da mídia britânica.

Apresentando-se com o nome de Noel Gallagher's High Flying Birds, que também é o nome do disco, ele vai fazer uma tour pelo Reino Unido, América do Norte, Europa e Japão.

Gallagher deixou o Oasis em 2009, afirmando que não era mais possível trabalhar com o irmão Liam, vocalista da banda. O Oasis foi uma das bandas britânicas de maior sucesso nos últimos 20 anos.

Na parada de singles, Rihana está no topo com "We Found Love".

(Reportagem de Peter Griffiths)