15 maiores ganhadores do Grammy

Stevie Wonder será homenageado na próxima edição do Grammy. O cantor, multi-instrumentista, compositor e ícone da música negra levou até hoje 25 gramofones por seu trabalho. Já na primeira vez, em 1973, ele venceu cinco prêmios, inclusive o de disco do ano. Ele começou cedo, aos 11, e nos mais de 50 anos de carreira já foi menino prodígio(que lhe rendeu o sobrenome artístico, Wonder), astro do jazz, funk, e pop em seu momento mais brega que rendeu a clássica I Just Called to Say I Love You. Veja os 15 mais lembrados pela principal distinção da música.

