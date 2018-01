11 motivos para não perder o show do Faith No More no Rock in Rio

A última passagem do Faith No More foi melancólica, num show que parecia ser de despedida em um festival já extinto, o SWU, realizado em Paulínia, interior de São Paulo, em 2011. O grupo liderado por Mike Patton está de volta com tudo: novo disco, nova turnê e gás renovado.

Se você ainda não está convencido de que não pode perder o show do Faith No More nesta sexta-feira, 25, às 22h30, no Palco Mundo, eis uma lista de 11 motivos que poderão fazê-lo mudar de ideia.

1 - Eles voltaram cheios de gás

Desde 2011, a banda não fazia mais de dez shows por ano. Agora, em 2015, já foram 68. O Faith No More engrenou de novo.

2 - Sol Invictus

Grande resposável por esse retorno é o mais novo disco do grupo, que saiu no primeiro semestre, e recebeu boas críticas de jornalistas especializados e caiu no gosto dos fãs do grupo veterano.

3 - E o disco foi uma surpresa

As gravações do álbum do grupo norte-americano, o primeiro desde Album of the Year, de 1997, foram realizadas sem muito alarde.

4 - Motherfucker

Se fosse para destacar apenas uma música dessa nova safra, Motherfucker é a canção certa para isso. Vocais de Mike Patton dão som sombrio à faixa, falados, enquanto a bateria marcial dá a tensão.

5 - Superhero

Ainda assim, não dá para destacar apenas uma canção de Sol Invictus. Superhero é outra pancada sinistra. 'Se até o Superman fosse derrotado, qual o futuro da humanidade?', sugere a faixa.

6 - História no Rock in Rio

Mesmo com a força do videoclipe de Epic, na recém-inaugurada MTV Brasil, o Faith No More estava longe de ser a atração mais esperada daquela noite edição do Rock in Rio de 1991, encerrada pelo Guns N' Roses, na época, a banda mais estrelada do mundo. Patton e companhia, contudo, ofuscaram a estrela de Axl Rose e companhia.

7 - Disco The Real Thing

Álbum de 1989 tinha faixas como From Out of Nowhere, Epic e Falling to Pieces. Um disco para se ouvir do começo ao fim.

8 - Easy

Qualquer adolescente durante os anos 1990 cantou Easy até não poder mais. Ou seja, imperdível.

9 - Prévia em São Paulo

O Faith No More tocou em São Paulo na noite de quinta-feira, 24, no Espaço das Américas, e mostrou a que veio. Quem esteve lá garante: é levar pancada na cabeça e querer mais.

10 - Mike Patton

Patton é daqueles vocalistas que não se ouve mais por aí. Conhecido pela capacidade das suas cordas vocais e pelo apelido de Homem das Mil Vozes. Quer mais?

11 - Mike Patton de novo

Então, se você quiser mais, aí vai: o estilo atual do vocalista, como se tivesse saído de um terreiro de umbanda, é uma atração a parte. E, no palco, ele entrega mais do que você costuma esperar.

Para ir se preparando para o show do grupo na Cidade do Rock, separamos a lista de músicas mostradas na capital paulista. Confira:

1 - Motherfucker

2 - Land of Sunshine

3 - Caffeine

4 - Everything's Ruined

5 - Evidence

6 - Epic

7 - Sunny Side Up

8 - Midlife Crisis

9 - Chinese Arithmetic

10 - The Gentle Art of Making Enemies

11 - Easy

12 - Separation Anxiety

13 - Matador

14 - Ashes to Ashes

15 - Superhero

16 - The Crab Song

17 - From Out of Nowhere

18 - I Started a Joke